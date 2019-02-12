Tekvandoda 4. Avrupa Başkanlık Kupası sona erdi
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Tekvandoda 4. sona erdi

Tekvandoda 4. Avrupa Başkanlık Kupası sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. müsabakaları sona erdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 4. 'nda 66 ülkeden 2 bin 94 sporcu mücadele etti. Turnuvanın son gününde büyük erkekler kategorisinde mücadeleler yapılırken Türk sporcular 2 kazandı. Türk sporculardan Deniz Dağdelen 54 kiloda gümüş madalya kazanırken, Ferhat Can Kavurat da 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Bugün oynanan müsabakaların ardından turnuva düzenlenen madalya töreniyle sona erdi.

Yarın ise 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başlayacak. Bu turnuva ise 13- 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

  1. 12.2.2019 20:28
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