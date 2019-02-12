Tekvandoda 4. Avrupa Başkanlık Kupası sona erdi
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası müsabakaları sona erdi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası'nda 66 ülkeden 2 bin 94 sporcu mücadele etti. Turnuvanın son gününde büyük erkekler kategorisinde mücadeleler yapılırken Türk sporcular 2 gümüş madalya kazandı. Türk sporculardan Deniz Dağdelen 54 kiloda gümüş madalya kazanırken, Ferhat Can Kavurat da 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Bugün oynanan müsabakaların ardından turnuva düzenlenen madalya töreniyle sona erdi.
Yarın ise 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başlayacak. Bu turnuva ise 13- 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
- 12.2.2019 20:28
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
-
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
-
Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Tekvandoda 4. Avrupa Başkanlık Kupası sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.