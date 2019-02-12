Okullar arası Halk Oyuncuları İl Birinciliği tamamlandı

09 Şubat 2019 cumartesi günü Talas Spor Salonunda yapılan Düzenlemeli dalda minikler- yıldızlar- gençlerde 200 sporcu, düzenlemesiz dalda minikler-yıldızlar-gençlerde 98 sporcu olmak üzere 298 sporcu katıldı.



Görsel yönden seyircilere oldukça keyifli anlar yaşatan organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.



Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar aşağıdaki gibidir.



DÜZENLEMELİ DAL MİNİKLER:

1- Mehmet Tarman İlkokulu

2- Sümer Osman Göksü İlkokulu

3- Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu

4- Özel Tekden İlkokulu



YILDIZLAR:

1- Toki Şehit Nazım Ortaokulu



GENÇLER:

1- Demir Karamancı Anadolu Lisesi



DÜZENLEMESİZ DAL MİNİKLER:

1- Keykubat İlokulu

2- Gazipaşa İlkokulu

3- Ahmet Eskiyapan İlkokulu



YILDIZLAR:

1- Toki Şehit Nazım Ortaokulu

2- Salih Avgın Paşa Ortaokulu



GENÇLER:

1- Demir Karamancı Anadolu Lisesi

