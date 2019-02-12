EYOF 2019'da 2. gün tamamlandı

Kısa mesafe sürat pateni erkekler 500 metrede Furkan Akar gümüş madalya kazandı. Dün 1500 metrede kazandığı bronz madalyanın ardından bugün de 500 metrede gümüş madalya kazanan Akar, Türkiye'nin EYOF tarihinde iki madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Aynı branşta yarışan Muhammed Emir Han ise B finalinde birinciliği elde etti.

Kısa mesafe sürat pateni kızlar 500 metre elemelerinde yarışan Nazlıcan Uzuner ile Melike Selen yarı finale kalamazken, karışık bayrak yarışında Türkiye takım olarak yarı finalde elendi.

Curling takımı ise bugün A Grubu'nda iki karşılaşma yaptı. Türkiye, ilk maçta Danimarka'ya 7-6, ikinci maçta da Macaristan'a 6-2 yenildi.

Kayaklı koşu serbest kızlar 5 kilometre serbest yarışında Fatma Yavuz 61'inci, Esranur Akpınar 64'üncü, Beyzanur Gümüş 65'inci ve Mahi Nur Süngür 76'ıncı olurken, erkekler 7,5 kilometre serbest yarışında ise Mehmet Türün 65'inci, Salihcan Duman 75'inci, Yusuf Talay 76'ncı ve Murat Elkatmış 78'inci sırada kaldı.

Biatlon yarışlarında erkekler 7,5 kilometrede Abdurrahim Duman 66'ncı, Cihan Kartal 68'inci, Harun Şenaslan 69'uncu ve Eyüp Arslan 74'üncü olurken, kızlar 6 kilometrede Kübra Canlı 62'nci, Zeynep Elif Durlanık 66'ncı, Mine Kılıç 72'nci ve Lavin Ören 73'üncü sırayı aldı.

Alp disiplini slalom erkekler birinci inişte Derin Berkin 49'uncu, Yunuscan Ersan 60'ıncı olurken, Tiriel Luka Abramovic ile Asrın Beceren yarışı tamamlayamadı. İkinci inişte ise Berkin 39'uncu olurken, Ersan yarışı bitiremedi. Berkin, genel sıralamada da 39'uncu oldu.

Türk sporcular, Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde düzenlenen EYOF 2019'un üçüncü gününde Alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon ve curling branşlarında mücadele edecek.