Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından BELPA Buz Pateni Sarayı'nda organize edilen şampiyonada, dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyalarını aldı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
MİNİKLER
1- Altın Patenciler Spor Kulübü (23.86)
2- Çayyolu Gordion (21.16)
3- İzmir Büyükşehir Belediyespor (19.38)
MİNİKLER 2
1- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (15.13)
2- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (14.15)
3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (13.30)
YILDIZLAR
1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (33.68)
2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (26.68)
KARIŞIK YAŞ A
1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (16.52)
2- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.08)
KARIŞIK YAŞ B
1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (40.10)
2- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (31.70)
3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (29.64)
GENÇLER
1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (113.32)
2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (86.53)
BÜYÜKLER
1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (16.52)
2- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.08)
- 10.2.2019 21:33
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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