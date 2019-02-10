Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası
10 Şubat 2019, Pazar
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Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından BELPA Buz Pateni Sarayı'nda organize edilen şampiyonada, dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyalarını aldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

MİNİKLER

1- Altın Patenciler Spor Kulübü (23.86)

2- Çayyolu Gordion (21.16)

3- (19.38)

MİNİKLER 2

1- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (15.13)

2- Spor Kulübü (14.15)

3- Kulübü (13.30)

YILDIZLAR

1- (33.68)

2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (26.68)

KARIŞIK YAŞ A

1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (16.52)

2- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.08)

KARIŞIK YAŞ B

1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (40.10)

2- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (31.70)

3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (29.64)

GENÇLER

1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (113.32)

2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (86.53)

BÜYÜKLER

1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (16.52)

2- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.08)

  1. 10.2.2019 21:33
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