Merve Nur Eroğlu'na büyük onur
10 Şubat 2019, Pazar
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'na büyük onur

Merve Nur Eroğlu'na büyük onur

Milli okçu , paralimpik kadınlar kategorisinde dünyada yılın sporcusu unvanına layık görüldü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada 'nun paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçildiği belirtildi.

Merve Nur Eroğlu, 2018 yılında Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.

  1. 10.2.2019 21:40
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