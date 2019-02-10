Genel klasmanda lider Türkiye
46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın üçüncü ve son gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Aalborg kentindeki Gigantum Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın son gününde 21 yaş altı ferdi kumite müsabakaları yapıldı.
Büyüklerde Balkan şampiyonluğu bulunan Muratcan Deniz, 67 kiloda mücadele etti. Şampiyonluğa giden yolda çıktığı beş müsabakada rakiplerine yalnızca bir puan bırakan milli karateci, finalde Ukraynalı Valentyn Naida'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve kariyerinin en büyük başarısına imza attı.
Milli sporcular Gülsen Demirtürk ile Eda Eltemur ise gümüş madalya elde etti.
Kumite 50 kiloda altın madalya mücadelesi veren Gülsen Demirtürk, final maçında İtalyan Nicole Murabito'ya 4-1 kaybederek Avrupa ikinciliği ile yetinmek zorunda kaldı. Milli sporcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da ümitler 54 kiloda gümüş madalya kazanmıştı.
Kumite +68 kiloda mücadele eden Eda Eltemur, Portekizli Ana Rita Oliveira'ya 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli karateci, 2018 Büyükler Akdeniz Oyunları'nda da ikinci olmuştu.
Şampiyonayı 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.
- 10.2.2019 21:42
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Genel klasmanda lider Türkiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.