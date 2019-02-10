Genel klasmanda lider Türkiye

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Aalborg kentindeki Gigantum Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın son gününde 21 yaş altı ferdi kumite müsabakaları yapıldı.

Büyüklerde Balkan şampiyonluğu bulunan Muratcan Deniz, 67 kiloda mücadele etti. Şampiyonluğa giden yolda çıktığı beş müsabakada rakiplerine yalnızca bir puan bırakan milli karateci, finalde Ukraynalı Valentyn Naida'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve kariyerinin en büyük başarısına imza attı.

Milli sporcular Gülsen Demirtürk ile Eda Eltemur ise gümüş madalya elde etti.

Kumite 50 kiloda altın madalya mücadelesi veren Gülsen Demirtürk, final maçında İtalyan Nicole Murabito'ya 4-1 kaybederek Avrupa ikinciliği ile yetinmek zorunda kaldı. Milli sporcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da ümitler 54 kiloda gümüş madalya kazanmıştı.

Kumite +68 kiloda mücadele eden Eda Eltemur, Portekizli Ana Rita Oliveira'ya 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli karateci, 2018 Büyükler Akdeniz Oyunları'nda da ikinci olmuştu.

Şampiyonayı 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.