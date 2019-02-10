Gençler Epe Federasyon Kupası tamamlandı
Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası, Mersin'de gerçekleştirildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Mersin Tenis Kompleksi'nde dün başlayan organizasyon, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Turnuvada 11 ilden 81 sporcu mücadele ederken, genç erkek epe kategorisinde Gençlik Merkezi Spor Kulübünden Mehmet Tezcan birinciliği, Konyaspor Kulübünden Hilmi Taha Ekenler ikinciliği, Alfa Eskrim Spor Kulübünden Doruk Çika da üçüncülüğü elde etti.
Genç kızlar epede ise Çankaya Eskrim Spor Kulübünden Aleyna Kılbaş birinci, Alfa Eskrim Spor Kulübünden Lal Erman ikinci, Adıyaman Gençlik Spor Kulübünden Merve Ersoy ise üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye giren sporculara kupalarını TEF Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber ile Mersin Gençlik ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar verdi.
- 10.2.2019 21:23
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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