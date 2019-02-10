Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti.
Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takımımız genel klasmanda ilk sırada yer alarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli karateciler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırırken geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Bu başarının daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Genç millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."
- 10.2.2019 21:49
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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