Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ndan milli karatecilere tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Gençlik ve , 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı 'nda 16 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti.

'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı 'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takımımız genel klasmanda ilk sırada yer alarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Gençlik ve Dr. , Avrupa şampiyonu olan milli karateciler için tebrik mesajı yayımladı. mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırırken geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Bu başarının daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Genç millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."

  1. 10.2.2019 21:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN