Göktuğ Ergin dünyada yılın antrenörü seçildi

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve jüri tarafından belirlenen ödüllerin sahiplerini bulduğu belirtildi.

Açıklamada, Göktuğ Ergin'in dünyada yılın antrenörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Aynı jüri tarafından yapılan değerlendirmede milli okçu Mete Gazoz'un da dünyada yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildiği aktarıldı.