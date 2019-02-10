Göktuğ Ergin dünyada yılın antrenörü seçildi
10 Şubat 2019, Pazar
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dünyada yılın antrenörü seçildi

Göktuğ Ergin dünyada yılın antrenörü seçildi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü , dünyada yılın antrenörü seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya tarafından düzenlenen ve jüri tarafından belirlenen ödüllerin sahiplerini bulduğu belirtildi.

Açıklamada, 'in dünyada yılın antrenörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Aynı jüri tarafından yapılan değerlendirmede milli okçu 'un da dünyada yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildiği aktarıldı.

  1. 10.2.2019 23:25
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