Göktuğ Ergin dünyada yılın antrenörü seçildi
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü seçildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve jüri tarafından belirlenen ödüllerin sahiplerini bulduğu belirtildi.
Açıklamada, Göktuğ Ergin'in dünyada yılın antrenörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.
Aynı jüri tarafından yapılan değerlendirmede milli okçu Mete Gazoz'un da dünyada yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildiği aktarıldı.
- 10.2.2019 23:25
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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