Türkiye Wushu Şampiyonası

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 2 binin üzerinde sporcu katıldı, 53 hakem görev aldı.

Beş kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinin ardından bugün büyüklerde müsabakalara başlandı.

Büyükler Sanda ve Qinda grubu yarışları için açılış seremonisi gerçekleştirildi. Dünya şampiyonalarında dereceye giren sporcular, gösteri maçı yaptı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, burada yaptığı konuşmada, wushunun dünyanın en kaliteli sporu olduğunu ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

Federasyon olarak ilkeleri olduğunu hatırlatan Akyüz, "Önce ahlak ve maneviyat. Türkiye'nin ve dünyanın yaşanabilir olması için üzerimize düşeni yapmamız şart." dedi.

Avrupa şampiyonasından sonra dünya şampiyonasına gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonasına tam kadro gitme hedefimiz var. Bunun için sponsorluk çalışması yapacağız. Belediyelerimizden, kaymakamlıklarımızdan, bütün kurumlardan talep edeceğiz. Hedefimiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmak, İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağlamak. İkincilik, üçüncülük istemiyoruz. Yarışlarda kendinizi gösterin. Biz dünyanın en büyük ailesiyiz."

Şampiyona, 5 Şubat Salı günü sona erecek.