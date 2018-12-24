Çin'in Şangay kentinde 7-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin dördüncü etabıyla bu yılki şampiyona takvimini noktalayan Türkiye, önemli organizasyonların olduğu yılı başarıyla tamamladı. Ocak ayında Paris'te yapılan Karate 1 Premier Lig etabıyla sezonu açan Türk karateciler, Soçi ve Novi Sad'daki Avrupa Karate Şampiyonaları'ndan Tarragona'daki Akdeniz Oyunları'na, Buenos Aires'teki Gençlik Olimpiyatları'ndan Madrid'deki Dünya Karate Şampiyonası'na kadar 22 farklı büyük organizasyonda madalya mücadelesi verdi. Yılın ikinci yarısından itibaren Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için de puan toplamaya başlayan Türk karateciler, yıl içerisinde yurtdışı ve yurt içinde katıldığı özel yarışmalar ve uluslararası turnuvalarda kazandığı madalya sayısı 477 oldu. Milliler bu organizasyonlarda 150 altın, 116 gümüş ve 211 bronz kazandı.

Mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenen 53'üncü Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda üç altın, bir gümüş ve altı bronz madalya ile genel klasmanda ikinci olan Ay-yıldızlılar, 6-11 Kasım'da İspanya'nın ev sahipliği yaptığı 24'üncü Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda da iki gümüş, dört bronz madalya elde ederek 2012 Paris'ten sonra şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

İLK OLİMPİYAT MADALYASI ENES BULUT'TAN

Karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları programına girmesiyle birlikte ilk olimpik heyecanını Arjantin'deki Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yaşayan Türk karatesini, Damla Ocak ve Enes Bulut temsil etti. Buenos Aires'teki organizasyonda bronz madalya kazanan Enes Bulut, karate branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getiren isim olarak kayıtlara geçti.

BALKANLAR'DA ZİRVE TÜRKİYE'NİN

2018 yılı içerisinde yapılan Balkan Şampiyonaları'nda Türk karateciler için başarılı geçti. Mart ayında İstanbul'daki Büyükler Balkan Karate Şampiyonası ile nisan ayında Belgrad'da düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda genel klasmanın zirvesinde yer alan Ay-yıldızlı ekip, 1-2 Aralık'ta Dubrovnik'in ev sahipliği yaptığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası da göz önüne alındığında Balkan Şampiyonaları'nı 50 altın, 37 gümüş ve 60 bronz madalya ile noktaladı.

DELİHASAN: BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKTIK

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, dünya karatesi için yeni bir heyecanın başladığı 2018 yılında yer aldıkları organizasyonlarda Türk karatecilerin performanslarından memnun olduklarını söyledi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarının bu yıl başlamasıyla müsabaka kalitesinin arttığına dikkat çeken Delihasan, "Olimpiyat sürecinin başlaması nedeniyle en alttan ne üst kategoriye kadar müsabaka kalitesinin arttığını söylemek mümkün. Daha iyisini yapacak güce sahibiz ama böyle bir dönemde hedeflediğimiz başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim. Başarılı olmak kadar, başarıyı sürdürülebilir kılmak için yaptığımız çalışmalar neticesinde güzel bir yılı geride bırakıyoruz. Bu moral ve motivasyonla 2019'a başlayacağız. Özellikle olimpiyat için puan toplama noktasında çok önemli bir yıl olması nedeniyle bu yılki başarımızı 2019'da koruyup, artırmalıyız" ifadelerini kullandı.