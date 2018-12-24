Şampiyonaya hazırlanan sporculara malzeme desteği
Van Valiliği, Türkiye Kayaklı Oryantiring Şampiyonasına hazırlanan sporculara malzeme desteğinde bulundu.
Van Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi bünyesinde açılan atletizm kursunda eğitim alan 20 genç, Ocak 2019'da düzenlenecek olan Türkiye Kayaklı Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Haftalık olarak düzenli antrenman yapan ve şampiyonaya hazırlanan gençlere proje kapsamında malzeme desteği verildi.
Açık havada çalışmalarını sürdüren gençlere, daha iyi imkanlarda hazırlanmaları için eşofman takımı, koşu ayakkabısı ve yağmurluk setinden oluşan malzemeler dağıtıldı. Gençler, ocak ayındaki şampiyonada Oryantiring Milli Takımına seçildikleri takdirde, ülkemizi Avrupa ve Dünya Kayaklı Oryantiring Şampiyonasında temsil etmeye de hak kazanacaklar.
- 24.12.2018 12:00
- Güncelleme: 24.12.2018 13:31
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
Şampiyonaya hazırlanan sporculara malzeme desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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