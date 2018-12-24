Şampiyonaya hazırlanan sporculara malzeme desteği

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi bünyesinde açılan atletizm kursunda eğitim alan 20 genç, Ocak 2019'da düzenlenecek olan Türkiye Kayaklı Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Haftalık olarak düzenli antrenman yapan ve şampiyonaya hazırlanan gençlere proje kapsamında malzeme desteği verildi.

Açık havada çalışmalarını sürdüren gençlere, daha iyi imkanlarda hazırlanmaları için eşofman takımı, koşu ayakkabısı ve yağmurluk setinden oluşan malzemeler dağıtıldı. Gençler, ocak ayındaki şampiyonada Oryantiring Milli Takımına seçildikleri takdirde, ülkemizi Avrupa ve Dünya Kayaklı Oryantiring Şampiyonasında temsil etmeye de hak kazanacaklar.