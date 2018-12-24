Şampiyonaya hazırlanan sporculara malzeme desteği
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Şampiyonaya hazırlanan sporculara malzeme desteği

Şampiyonaya hazırlanan sporculara malzeme desteği

Van Valiliği, Türkiye hazırlanan sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi bünyesinde açılan atletizm kursunda eğitim alan 20 genç, Ocak 2019'da düzenlenecek olan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Haftalık olarak düzenli antrenman yapan ve şampiyonaya hazırlanan gençlere proje kapsamında malzeme desteği verildi.

Açık havada çalışmalarını sürdüren gençlere, daha iyi imkanlarda hazırlanmaları için eşofman takımı, koşu ayakkabısı ve yağmurluk setinden oluşan malzemeler dağıtıldı. Gençler, ocak ayındaki şampiyonada Oryantiring seçildikleri takdirde, ülkemizi Avrupa ve Dünya Kayaklı Oryantiring Şampiyonasında temsil etmeye de hak kazanacaklar.

  1. 24.12.2018 12:00
  2. Güncelleme: 24.12.2018 13:31
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonaya hazırlanan sporculara malzeme desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN