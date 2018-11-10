Serap Özçelik Dünya İkincisi
Dünya Karate Şampiyonası'nda Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kiloda dünya ikincisi oldu.
Wizink Center'daki beşinci gün müsabakalarında tatamiye çıkan en son isim olan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Japon Miho Miyahara ile karşılaştı. Dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan son Avrupa şampiyonu milli karateci, ilk dakika dolarken bir anlık hatası sonucu rakibine üç puan bıraktı. 17 saniye sonra bir puan alan Serap, kalan sürede baskılı olsa da istediği puanları alamayınca tatamiden 3-1 yenik ayrıldı.
Dünya ikincisi olarak organizasyonu noktalayan Serap Özçelik Arapoğlu, 2014'te dünya şampiyonu, 2012'de de dünya üçüncüsü olmuştu.
TÜRKİYE 4 MADALYA KAZANDI
Bireysel dalda 12 madalyanın dağıtıldığı 24'üncü Dünya Karate Şampiyonası'nın beşinci gününde Türk karateciler, çıktıkları beş madalya mücadelesinden dört madalya çıkardı. Sabah seansında Alparslan Yamanoğlu kumite +84 kiloda, Uğur Aktaş da kumite 84 kiloda kariyerlerinin ilk büyükler Dünya Şampiyonası bronz madalyasını kazanırken, kumite 61 kiloda Merve Çoban, rakibine mağlup olarak beşinci sırada organizasyonu noktaladı. Akşam seansında ferdi kata dalında dünya üçüncüsü olan Ali Sofuoğlu da tarihi bir başarı elde ederek Türkiye'nin bu dalda ilk Dünya Karate Şampiyonası madalyası kazanan ismi oldu.
6 Kasım Salı günü başlayan 24'üncü Dünya Karate Şampiyonası, yarın yapılacak takım kata ve kumite müsabakalarının ardından sona erecek.
- 11.11.2018 00:08
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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