Karatede iki bronz madalya – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Karatede iki

    Karatede iki bronz madalya
    'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Alparslan Yamanoğlu ve , kazandı. Alparslan, kumite +84 kiloda Rus rakibi Alexander Pshenitsy'yi 2-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Yamanoğlu, kariyerinin en önemli başarısına ulaşmış oldu. Uğur Aktaş ise kumite 84 kiloda Belaruslu Anton Isakau'yu 3-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Milli sporcu, bu kategoride kariyerindeki ilk madalyasını kazandı.
    1. 11.11.2018
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