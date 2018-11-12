Milliler güzel bitirdi

Kumite 50 kiloda, Japon Miho Miyahara'ya 3-1 mağlup olan Serap Özçelik Arapoğlu gümüşte kaldı. İran'a 3-2 kaybeden Erkek Kumite Milli Takımı da gümüş madalya alırken; Rusya'yı 5-0 mağlup eden Kadın Kata Milli Takımı ise üst üste ikinci kez dünya ikincisi oldu.