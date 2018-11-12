Milliler güzel bitirdi – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Milliler güzel bitirdi

    Milliler güzel bitirdi

    'daki Karate Şampiyonası'nın son gününde üç madalya kazandık.

    Kumite 50 kiloda, Japon Miho Miyahara'ya 3-1 mağlup olan Arapoğlu gümüşte kaldı. İran'a 3-2 kaybeden Erkek Kumite da gümüş madalya alırken; Rusya'yı 5-0 mağlup eden Kadın Kata ise üst üste ikinci kez dünya ikincisi oldu.

    1. 12.11.2018
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