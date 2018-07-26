Muay Thai şampiyonlarından Başkan Şirin’e teşekkür
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    şampiyonlarından Başkan Şirin’e teşekkür

    Muay Thai şampiyonlarından Başkan Şirin’e teşekkür

    Başkanı , ’de Turgutlu’nun gururları olan ve Muhammed ’i makamında ağırladı.

    10-14 Şubat tarihleri arasında 57 kilogram kadınlar kategorisinde Şampiyonu olan ve 18 Mart tarihinde 'de düzenlenen şampiyonada 33 kilogram kategorisinde Türkiye 2.'si olan Muhammet , Başkanı 'i ziyaret etti. Genç sporcular Turgutlu'nun 'bir spor kenti' kimliği kazanması adına gerçekleştirdikleri çalışmalarından ve bugüne kadar kendilerine verdikleri destekten dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti. Başkan Şirin de önümüzdeki süreçte katılacakları müsabakalarda genç sporculara başarılar dileyerek, "Muay Thai son yıllarda ivme kazanan bir spor dalı haline gelirken, bu spora yereldeki gençlerimin de oldukça ilgi göstererek, bu ilgiyi şampiyonluklarıyla taçlandırmalarının her zaman gururunu yaşadık. Genç arkadaşlarımızın bu spor tutkusunu takdirle karşılıyorum. Ne mutlu ki zorlu mücadelelerde önemli başarılar elde ederek, Turgutlumuz'un gururu oluyorlar. Bizler kendilerinin her daim yanında olduk, imkanlarımız dahilinde olmaya da devam edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı genç kardeşlerime teşekkür ediyor, 02-10 Ağustos'ta Thailand'ta düzenlenecek müsabakada başarılar diliyorum" dedi.
    1. 26.7.2018 12:38
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