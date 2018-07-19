Erdemli'de belediyeden amatör sporculara forma desteği
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Erdemli'de belediyeden amatör sporculara forma desteği

    Erdemli'de belediyeden amatör sporculara forma desteği

    her yıl olduğu gibi bu yılda amatör spora desteğini sürdürerek genç sporculara bin 50 adet forma dağıttı.

    Erdemli Spor Salonu'ndaki törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak sporun her türlüsünü desteklediklerinin altını çizerek, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençler için eğitim ve kültür kadar spora da önem verdiklerini belirtti. Spor faaliyetlerinin çocukları ve gençleri yanlış işlerden koruduğunu anlatan Tollu, belediyenin imkânları doğrultusunda çeşitli spor dallarında da ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, bu yıl okçuluk ve yelken sporuyla da gençleri ve sporseverleri buluşturacaklarını açıkladı.
    "Sporun her dalında 'ni zirveye taşımak ve gençlere şans tanımak istiyoruz" diyen Başkan Tollu, herkesin, özellikle de genç sporcuların spor yapmaları için Erdemli'nin birçok bölgesine spor tesisleri kazandırdıklarını aktararak, çalışarak gidilen her yolda başarının mutlaka geleceğini söyledi. Tollu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak sportif aktivitelere, kültüre sanata yönlendirmek amacıyla her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini, spora ve sporculara yatırımların süreceğini vurguladı.
    1. 19.7.2018 10:31
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