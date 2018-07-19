Erdemli'de belediyeden amatör sporculara forma desteği
Erdemli Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda amatör spora desteğini sürdürerek genç sporculara bin 50 adet forma dağıttı.
"Sporun her dalında Erdemli Belediyesi'ni zirveye taşımak ve gençlere şans tanımak istiyoruz" diyen Başkan Tollu, herkesin, özellikle de genç sporcuların spor yapmaları için Erdemli'nin birçok bölgesine spor tesisleri kazandırdıklarını aktararak, çalışarak gidilen her yolda başarının mutlaka geleceğini söyledi. Tollu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak sportif aktivitelere, kültüre sanata yönlendirmek amacıyla her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini, spora ve sporculara yatırımların süreceğini vurguladı.
- 19.7.2018 10:31
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LEVENT. NEDEN SAMSUNA HİÇ BÜYÜK MAÇ VERİLMİYOR.TÜRKİYENİN DENİZ KARA TİREN UÇAKLA SEYAHAT EDİLEN GÜZEL SAMSUNA .
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Galatasaray'dan Carlos Bacca harekatı!
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10ur Gomis keşke 20 ye satılsa ve gelen paranın bir kısmı ile Bacca alınsa. Bacca, Gomis ten daha çok fayda gösterir ve gol atar. Umarım olur.
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Beşiktaş Fabri için Fulham'la el sıkıştı! 6 milyon euro...
Toplam 10
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Beşiktaşlı Kadroyu gençleştirmek istiyorsanız önce love dan negrodan başlayın, ilk 11 in en sabit oyuncusundan değil.
Erdemli'de belediyeden amatör sporculara forma desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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