Zehra Ağrıs bronzda kaldı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Zehra Ağrıs bronzda kaldı

    Zehra Ağrıs bronzda kaldı
    Milli tekvandocu , Roma müsabakalarında 49 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde Brezilyalı Talisca Reis'e 6-5 yenildi. elde eden Zeliha, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda puanlar kazandı.
    1. 4.6.2018
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