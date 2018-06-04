Serine atladılar – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Serine atladılar

    Serine atladılar
    Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanı Teksas'ta başladı. 10. kez yapılan şampiyonanın ilk etabını erkeklerde Polonyalı Kolanus, kadınlarda Meksikalı Jimenez kazandı.
    1. 4.6.2018
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