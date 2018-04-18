Bilal Erdoğan: "Kültürümüzün değerini göstermeliyiz" – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    : "Kültürümüzün değerini göstermeliyiz"

    için beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşı karşıyayız” diyen , amaçlarını şöyle tarif etti: Etnospor dediğimiz zaman derdimiz; bütün milletlerin kendi kültürlerinin, milli sporlarının değerli olduğu mesajını vermek

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , 9-13 Mayıs tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, organizasyona geçen yıllarda gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. AA'ya konuşan Bilal Erdoğan, "Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Etnospor Kültür Festivali için beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşı karşıyayız. Halkımızın kendi değerleri ortaya konduğunda, iyi temsil edildiğinde ne denli teveccüh gösterdiğini çok net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.

    JAPONLAR DA GELECEK
    Bilal Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Uluslararası bir etkinlik ortaya koyuyoruz. Etnospor hikâyesinin uluslararası bir yanı olduğu için, renklendirmek amacıyla 'dan, onların atlı okçuluk sporu olan 'yabusame' ekibini davet ettik. Katarlıların milli sporu diyebileceğimiz, şahinle av yapma sporu olan 'gannas' burada sergilenecek. Her sene bu tür katılımlarla organizasyonu zenginleştirmeye devam edeceğiz. Geçen yıl 700 bin vatandaşımız etkinliği ziyaret etti. Etnospor dediğimiz zaman, derdimiz, bütün milletlerin kendi kültürlerinin, milli sporlarının değerli olduğu mesajını vermek. Bunun daha büyük düzeydeki mesajı da, bütün kültürlerin dünyanın zenginliği olduğu ve başka kültürlerin baskısı altında olmadan yaşanabilmesi vurgusunu yapmak.

    ANSİKLOPEDİDE DEĞİL EVDE
    Biz bu kültürlerin yaşanır olmasını istiyoruz. Bir sürü geleneğimiz var. Bu geleneklerin hepsinin sadece ansiklopedik bilgi olarak değil, evlerde, ailelerde yaşayarak devam etmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Etnospor da sporu merkeze alarak bu mesajı vermeye çalışan bir hareket. 'Türklerde 1000 yıl önce şöyle bir spor vardı' demek yerine, 'Bugün de var kardeşim' diyebilmek önemlidir. Okçulukta olsun, güreş dallarında olsun Türkler dünyanın zirvesinde olmuş bir millet. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Bunun gibi tüm milletlerin kendine ait sporları, değerleri, kültürel renklilikleri, zenginlikleri var.

    DÜNYA BARIŞINA KATKI
    Bunların özgürce bir arada olması, herkes tarafından başka bir zenginlik olarak görülmesinin, dünya barışı için de özel anlam ifade ettiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar dünyadaki çatışmaların, çoğu zaman başka bir kültüre hayat hakkı tanımamaktan, saygı duymamaktan ileri geldiğini tarihte görüyoruz. Bu bakımdan Etnospor'un dünyaya vermek istediği güçlü bir mesaj var. Bu festivalimizde İstanbullular sadece hoşça vakit geçirmeyecekler, aynı zamanda bu mesajın da bir parçası olacaklar. İnşallah bu sene yine başarılı bir festivalle halkımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Herkesi yeniden bekliyoruz.

    İLERİDE HER YERE YAYILACAK
    Organizas yon un her yıl daha da büyüyerek yoluna devam edeceğine inanıyorum. 5-10 yıl sonra çok daha uluslararası bir festival olacağını düşünüyoruz. Benzer festivallerin dünyaya yayılacağını düşünüyoruz. Bu festivalin merkezinde olan sporların da çok daha profesyonel, çok daha uluslararası şampiyonalarının olacağını düşünüyoruz. Mesajın güçlenerek taşınacağına inanıyoruz."
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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