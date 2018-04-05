Fransa’da dev yarış – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’da dev yarış

    Fransa’da dev yarış
    Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı bugün başlıyor. 'da yapılacak Korsika Rallisi, 8 Nisan'da sona erecek. Pilotlar klasmanında ilk iki sırada sporcuları son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ve Thierry Neuville yer alıyor.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fransa’da dev yarış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN