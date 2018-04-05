Fransa’da dev yarış
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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