Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası’ndan ödüllerle döndü.
?Kick Boks 91 kilo Full Contack branşında 3 kez art arda Türkiye Şampiyonu olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Mert Kızıl, toplamda 7 kez Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta Uluslararası Kick Boks Şampiyonasına katılacağım. Şampiyon olmam durumunda Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımda ülkemizi temsil edeceğim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:20
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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