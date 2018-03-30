Kick Boks Türkiye Şampiyonası – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Şampiyonası

    Kick Boks Türkiye Şampiyonası

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’ndan ödüllerle döndü.

    Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi , Full Contact branşı, 91 kilogram kategorisinde birincilik, Turizm Fakültesi öğrencisi Minkail Dadayev, 75 kilogram kategorisinde üçüncülük, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özge Çalışkan da, Point Fight branşında +70 kilogram kategorisinde ikincilik kazanarak Şampiyonluk Kürsüsü'ne çıkmaya hak kazandılar.

    ? 91 kilo Full Contack branşında 3 kez art arda Şampiyonu olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Mert Kızıl, toplamda 7 kez Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta Uluslararası Kick Boks Şampiyonasına katılacağım. Şampiyon olmam durumunda Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:20
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