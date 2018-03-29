Gençlerde şampiyon oldu
Gençler Taekwondo müsabakalarında Erzincan’ı temsil eden Bedirhan Akdeniz şampiyon oldu.
Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Taekwondo yarı final müsabakaları 16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Yozgat ilinde gerçekleştirildi. Erzincan Spor Lisesi öğrencisi Bedirhan Akdeniz bu müsabakada Erzincan'ı temsil etti. Gençler 51 kiloda yarışan Bedirhan Akdeniz rakiplerini yenerek müsabakalardan şampiyon olarak ayrıldı. Öte yandan müsabakalarda 15 ilden yaklaşık 260 sporcu mücadele etti.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:14
-
Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 2
Yorum
ilyas hayırlı olsun başkanım inşallah şampiyonlugu sizinle göreceğiz.
-
Pepe imzaya hazır
Toplam 2
Yorum
karakartal defans hattından çektiğimizi kimse çekmedi o yüzden bu adama kim hayır diyebilir ki.. 40ına kadarda oynar bu adam taş gibi stoper
-
Galibiyet sözü verdi!
Toplam 1
Yorum
Ali İntikam zamanı.
Gençlerde şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.