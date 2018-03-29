Gençlerde şampiyon oldu – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Gençlerde şampiyon oldu

    Gençlerde şampiyon oldu

    müsabakalarında ’ı temsil eden şampiyon oldu.

    2017-2018 faaliyetleri aralıksız olarak devam ederken, müsabakalarında 'ı temsil eden şampiyon oldu.

    Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Taekwondo yarı final müsabakaları 16-18 Mart 2018 tarihleri arasında ilinde gerçekleştirildi. Erzincan Spor Lisesi öğrencisi Bedirhan Akdeniz bu müsabakada Erzincan'ı temsil etti. Gençler 51 kiloda yarışan Bedirhan Akdeniz rakiplerini yenerek müsabakalardan şampiyon olarak ayrıldı. Öte yandan müsabakalarda 15 ilden yaklaşık 260 sporcu mücadele etti.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:14
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