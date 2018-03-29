450 üniversiteli yelken açacak – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    450 üniversiteli yelken açacak

    450 üniversiteli yelken açacak
    27 üniversite, 40 takım ve 450 üniversite öğrencisi Marmaris'te yarışacak. Bu yıl 10. kez düzenlenecek 'ı organize eden Uluslararası Yat Kulübü Başkanı İhsan Kalaycı, "Bu hafta sonu yaklaşık 450 yelkenciyi ağırlayacağız. Campus Cup'ı 10. kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Yelkene olan ilginin her geçen gün artması bizi gururlandırıyor. Cumartesi ve ve pazar da 3 ayaktan oluşan bir yarış olacak" dedi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:37
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