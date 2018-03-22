Şanlıurfa Judo takımı birinci oldu – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Judo takımı birinci oldu

    Şanlıurfa Judo takımı birinci oldu

    Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan judo takımı, katıldığı Anadolu ’nde 72 puanla birinci oldu.

    Gençlik ve tarafından 17-18 Mart tarihleri arasında da başlayan Anadolu (ANALİG) Judo Yarı Final Müsabakasına takım olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Judo takımı, elde ettiği 72 puanla birinciliği Şanlıurfa'ya getirdi.

    Müsabakalara Malatya, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden toplamda 150 sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi 9. Sıklette katıldığı müsabakalarda 34 kilogramda Seyitcan Baran, 38 kilogramda Kemal Ayaz, 42 kilogramda İ.Halil Buğaakça, 50 kilogramda Abdulkadir Teker, 55 kilogramda Müslüm Ceylan, 73 kilogramda Kadir Alkan, 46 kilogramda Muhammed Baran, 73 kilogramda Mehmet Tuncay Çiftçi dereceye girerek Şanlıurfa'ya birinciliği getirdi.

    Öte yandan judo takımı 6-8 Nisan tarihlerinde Çanakkale ilinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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