Şanlıurfa Judo takımı birinci oldu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan judo takımı, katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi’nde 72 puanla birinci oldu.
Müsabakalara Malatya, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden toplamda 150 sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Finallerinde 9. Sıklette katıldığı müsabakalarda 34 kilogramda Seyitcan Baran, 38 kilogramda Kemal Ayaz, 42 kilogramda İ.Halil Buğaakça, 50 kilogramda Abdulkadir Teker, 55 kilogramda Müslüm Ceylan, 73 kilogramda Kadir Alkan, 46 kilogramda Muhammed Baran, 73 kilogramda Mehmet Tuncay Çiftçi dereceye girerek Şanlıurfa'ya birinciliği getirdi.
Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi judo takımı 6-8 Nisan tarihlerinde Çanakkale ilinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
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Geri dönüş planı
Toplam 6
Yorum
dr oz sen dua ette arkadan gelen trabzon ve kayserininde altında kalma.Umarım alacağın ilk yenilgide gösteremediğin adamlığı istifa ile yaparsın
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Walcott: Tosun kıskanılacak bir oyuncu
Toplam 1
Yorum
xxxxxxxxxxxxxx takımda bir tane ruh vardı onuda sattılar ?
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Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 1
Yorum
has gsli yalnız gençlerin fiziği daha iyi
Şanlıurfa Judo takımı birinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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