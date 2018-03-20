Şehitler için suya dalacak – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    için suya dalacak

    Şehitler için suya dalacak

    Milli sporcu Birgül Erken, şehitleri anısına suya dalacak.

    Milli sporcu Birgül Erken, şehitleri anısına suya dalacak. Erken, Çanakkale Anafartalar Havuzu'nda bugün 11.00'de tek nefesle 60 metre mesafeyi bisikletle kat edecek.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
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