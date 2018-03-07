"Çok zorlu bir kupa mücadelesi bizi bekliyor"

Özkan, Portekiz'in ev sahipliğinde 10-11 Mart'ta düzenlenecek kupa hazırlıkları kapsamında yapılan kampta soruları yanıtladı.

Milli takımın çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve her sene daha çok madalya hedeflediğini vurgulayan Özkan, "Bu kupada 23 yaş altı kategorisinde daha önce bir birinciliğim, bir de ikinciliğim var. Bu geleneksel bir yarışma ve Avrupa Şampiyonası öncesinde iyi bir test olacak. Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda iyi bir derece elde edip, yaza da devamını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer milli çekiççi Eşref Apak ile iyi dereceler yaptıklarını kaydeden Özkan, "İkimizin de durumu çok iyi seviyede. Yaza doğru tüm sporcular yarışacak ve elde edilecek sonuçlar ortaya çıkacak. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yaparak, kışın ne attıysak yazın 2-3 metre üzerine çıkmak istiyoruz. Hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

"1 METRE FAZLASI BİLE AVRUPA'DA KÜRSÜYE YETERLİ OLUR"

Milli sporcu, çekiç atma kategorisinde 10 yıl öncesine kadar çok büyük dereceler yapıldığını ancak dopingle mücadele konusunda atılan adımlarla bu derecelerin normale döndüğünü söyledi.

Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) uyguladığı caydırıcı yöntemler sonrasında sporcuların doping kullanmaya cesaret edemediğinin altını çizen Özkan, "Eskiden çok absürt dereceler atılıyordu. Şimdi herkes daha eşit şartlarda yarışıyor. Eşit şartlarda yarışınca biz de artık bir adım öne çıktık. Şu an 77-78 metreler, uluslararası organizasyonlarda madalya almaya yetiyor. Kış aylarına 76 metre gibi güzel bir dereceyle başladım. 1 metre fazlası bile Avrupa'da kürsüye yeterli olur." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman daha çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduğunu ve tüm programını buna göre ayarladığını dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"12 ay boyunca özveri göstererek hazırlandığınız şampiyonayı, bir saat içinde kaybedebilirsiniz. Bu bilinçle çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. Bazen anlık nüanslar bile sizi kürsüye taşıyıp, kürsüden uzaklaştırabiliyor. Profesyonel sporculuğun gereğini yerine getirmekle mükellefiz. Madalyaya giden yol çok çetin, farkındayız ama işimizi yapıyoruz. Her fazla çalışma, her fedakarlık, madalyaya bir adım daha yaklaşma anlamı taşıyor."

"EŞREF APAK ÖRNEK BİR İSİM"

Türkiye'nin çekiç atmada yetiştirdiği en önemli sporcular arasında yer alan Eşref Apak'a da övgüler yağdıran Özkan, "Eşref Apak örnek bir isim. Yarışma içinde bir rekabete girsek de müsabaka dışında böyle bir şey olamaz. Kendisi usta kıvamında bir isim. Eşref Apak'ı ağabeyim olarak görüyorum ve büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Eşref Apak ile bir çok kez antrenmana ve müsabakaya çıktığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Eşref ağabeyin bizlere kattığı çok şey var. İnanılmaz bir tecrübeye sahip. Antrenörlerimiz farklı olsa da aynı yerlerde ve aynı saatlerde antrenmanlara çıktık. Gerek deneyimi, gerekse de profesyonel yaşantısıyla bizlere her zaman örnek olmuştur."