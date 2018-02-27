Masada büyük sınav – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Masada büyük sınav

    Masada büyük sınav
    A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına bugün çıkacak. , , ve 'dan oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, 19.00'da 'nda Estonya ile karşılaşacak.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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