Hollanda'dan skandal karar! Türkiye'deki turnuvadan çekildiler! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Hollanda'dan skandal karar! Türkiye'deki turnuvadan çekildiler!

    Hollanda'dan skandal karar! Türkiye'deki turnuvadan çekildiler!

    Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Hollanda'nın, 'nde yapılacak olan FIS Snowboard 'na oyuncu göndermeyeceği öğrenildi.

    Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan organizasyon 3 Mart'ta başlayacak.

    17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS Snowboard Word Cup'a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen Hollanda'nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi. Hollanda'nın söz konusu kararının nedeni olarak da, geçen günlerde sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi ve Türkiye ile bu konuda gerginlik yaşaması olarak ifade edildi.

    Öte yandan Hollanda'nın yanı sıra Güney Kore'nin de yarışmaya katılmayacağını bildirdi. (İHA)
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:06
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