Hollanda'dan skandal karar! Türkiye'deki turnuvadan çekildiler!
Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Hollanda'nın, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak olan FIS Snowboard Dünya Kupası'na oyuncu göndermeyeceği öğrenildi.
17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS Snowboard Word Cup'a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen Hollanda'nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi. Hollanda'nın söz konusu kararının nedeni olarak da, geçen günlerde sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi ve Türkiye ile bu konuda gerginlik yaşaması olarak ifade edildi.
Öte yandan Hollanda'nın yanı sıra Güney Kore'nin de yarışmaya katılmayacağını bildirdi. (İHA)
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 19:06
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 40
Yorum
mustafa olçay yine başladı ...komik ya valla ..:)
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Sponsor Ndiaye
Toplam 5
Yorum
esgs koskoca galatasaray kulubunun aidatı 300 tl olurmu arkadaşlar.3000 tl yapında bi yaraya merhem olsun. şaka gibi gercekten
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Fırat Aydınus'un 27. derbisi
Toplam 7
Yorum
cem neden bu adam BEŞİKTAŞ düşmanı bu adam,fırat aydınus BEŞİKTAŞA oldun kabus, gs maçında yaptıklarını,emenike ve diğerlleri offff
Hollanda'dan skandal karar! Türkiye'deki turnuvadan çekildiler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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