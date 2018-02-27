Cumhurbaşkanı’ndan şampiyonlara kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyareti sırasında Avrupa Hokey Şampiyonu Polisgücü sporcularını kabul etti
Herkesi tek tek kutladı
Yoğun programına rağmen Gaziantep'te şampiyonları kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcuların her birini tek tek kutladı.cısı Mahir Ünal da yer aldı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:05
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Toplam 6
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Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Toplam 3
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serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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