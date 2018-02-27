Cumhurbaşkanı’ndan şampiyonlara kutlama – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’ndan şampiyonlara kutlama

    Cumhurbaşkanı’ndan şampiyonlara kutlama

    , ziyareti sırasında Avrupa Hokey Şampiyonu Polisgücü sporcularını kabul etti

    , ziyareti sırasında Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nı kabul etti. Tüm takımı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla tek tek konuşurken, şampiyonayla ilgili bilgi de aldı. Kulüp başkanı Mehmet Kaplan'ı da başarılarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, günün anısına hokey sporunun oynandığı bir hokey stick ve hokey topu hediye edildi. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Genel Başkan Yardımcısı da yer aldı.

    Herkesi tek tek kutladı
    Yoğun programına rağmen Gaziantep'te şampiyonları kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcuların her birini tek tek kutladı.cısı Mahir Ünal da yer aldı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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