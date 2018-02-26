Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokeyi Turnuvasında Türkiye’yi temsil ederek Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı kabul ederek Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Teknik Direktör Yusuf Kasım ve şampiyon sporcuları kutladı.
Avrupa Şampiyonu ekipten şampiyonayla ilgili bilgiler alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sporcuları ve kulüp başkanı Mehmet Kaplan'ı kutlayarak Türkiye Bayrağının Avrupa'da dalgalandırılmasını sağlayan ekibe başarılar diledi.
Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik Direktör Yusuf Kasım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şampiyona hakkında bilgiler vererek Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokeyi Turnuvasında Türkiye'nin tek takımının Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü olduğunu ifade etti. Şampiyonluk sevinçlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşan sporcular günün anısına dair öz çekim çekmeyi de ihmal etmedi. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik Direktör Yusuf Kasım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'a günün anısına hokey sporunun oynandığı bir Hokey stick'i ve hokey topu taktim ettiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinde programına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayyar, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Yönetim Kurulu Üyesi Nur Mirkelam, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Eski Milletvekili Mehmet Sarı ve karşılama törenine katılan çok sayıda sanayici, iş adamı, siyasetçi ve protokol üyesi Şampiyon takımı kutlarken Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik Direktör Yusuf Kasım'a başarılar dilediler.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
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bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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Toplam 23
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7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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