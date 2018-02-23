Kanadalı Serwa'dan altın madalya – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Kanadalı Serwa'dan altın madalya

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Kanadalı serbest stil kayakçı Kelsey Serwa, kadınlar kros kategorisinde kazandı.

    Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. gününde, serbest stil kayak branşında kadınlar kros finali yapıldı.

    , finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ikinci sırayı alan Kanadalı Brittany Phelan gümüş, İsviçre'den Fanny Smith ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:02
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