Kanadalı Serwa'dan altın madalya

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. gününde, serbest stil kayak branşında kadınlar kros finali yapıldı.

Kanadalı Serwa, finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ikinci sırayı alan Kanadalı Brittany Phelan gümüş, İsviçre'den Fanny Smith ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.