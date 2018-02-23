2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Kanadalı serbest stil kayakçı Kelsey Serwa, kadınlar kros kategorisinde altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. gününde, serbest stil kayak branşında kadınlar kros finali yapıldı.
Kanadalı Serwa, finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ikinci sırayı alan Kanadalı Brittany Phelan gümüş, İsviçre'den Fanny Smith ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:02
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Helal olsun sana
Toplam 2
Yorum
ts evet kamilin durumuna seviniyoruz ama sol bekte novak oynamalı!
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Burak Yılmaz forma giymek istiyor
Toplam 2
Yorum
ts rodagella 11 de olmalı ihtiyaç olursa burak girsin. olmazsa bu hafta sakatlığını zorlamaz haftaya daha sağlam oynar
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Çok iyi futbolcuydu
Toplam 2
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İşler kötü gitmeye başladı tabi
Kanadalı Serwa'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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