Avrupa şampiyonuna temizlik yaptırıldığı iddiası
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Avrupa şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Seyfullah Karadeniz'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kamp Eğitim Merkezi'nde temizlik yaptırıldığı iddiası üzerine açıklamada bulundu.
Aktaş, yaptığı açıklamada, kurumda taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırılmasından, olay medyaya yansıdıktan sonra bilgisi olduğunu söyledi.
Kamuda bir sıkıntı olduğu zaman ilk olarak ilin valisinin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Aktaş, "Bu işi çözemezse ondan sonra kamuoyuna yansır. Bu bize iletilmediği için doğrudan medya kanalı ile halkımıza ulaşmış oldu. Burada kendimizi de şahsım adına kabahatli olarak kabul ediyorum ama bize yansımış olsaydı çözerdik." dedi.
Konuyla ilgili yarın Seyfullah Karadeniz ve ilgili amirle görüşeceğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:
"Şunu da söyleyelim, olayı incelediğim kadarıyla bu kişi kamuda kendisine tanımlanan bir görevi yapıyor ve bu görev de temizlik görevi. Ulusal bir sporcumuzsa, başarı sağlamışsa moral motivasyon olarak da ayakta kalması icap eder. Kendisi tabii ki çalışacak, aldığı ücreti hak etmeli ama daha farklı bir görevde çalıştırılabilir. Ben de Ankara'da toplantıdaydım, ile yeni geldim ve gerekli talimatları verdim. Sabah ilk işim sporcumuzla, amirleri ile görüşmek ve bu işi milletimize yakışır bir şekilde çözmek olacaktır. Bundan halkımız emin olabilir."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:14
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
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