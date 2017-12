“Türkiye, okçulukta çığır açacak”

Günümüzden yaklaşık 564 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk spor kulüplerinden biri olan Okçular Vakfı, misyonu olan olimpiyat şampiyonluğu hedefinde çok önemli bir yatırım gerçekleştirerek okçuluk sporunda dünyanın ve Türkiye'nin ilk Ar-Ge laboratuvarını hizmete açtı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve okçular katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vakfın gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Geçmişimize sahip çıkmadığımız zaman durum ortadadır. Öncelikle güçlü bir gelecek oluşturmamız için geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Burası tabi, Türk okçuluğunun gelişmesi için çok önemli bir yerdir. Burada 5 yıldır gelinen ve hedeflenen nokta ortaya konan performans ve yapılan yatırımlar bizleri gerçekten gururlandırıyor" dedi.Spordaki başarıların olimpiyatlarla ölçüldüğünü ifade eden Bakan Aşkın Bak, "Türkiye bu noktada geçtiğimiz 15 yılda sporun içerisinden gelen ve bütün katmanlarında görev almış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılan hamlelerle ve yatırımlarla belli noktalara geldik. Ancak bazı eksiklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de sporda bilimin ve teknolojinin kullanılmasıdır. Burada bugün sporda bunların kullanılması adımını okçuluk branşında görüyoruz. Gerçekten ölçmediğiniz bir şeyi yönetmeniz mümkün değildir. Karşılaşılan sorunları en ince detayına kadar analiz ederek sporcuya ve onu eğiten antrenöre hedefleri ve hataları gösteren analizleri buradan sağlamış olacağız. Yani bilimi ve teknolojiyi kullanmış olacağız. İnşallah bu ülkenin gençler ülkemizi dünya olimpiyatlarında en güzel şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, "Aslında Okçular Vakfı olarak bütün spor dallarına da örnek teşkil etmesi gereken bir çalışmanın adımını atmış olduk. Epeyce süredir vakfımızda ve spor kulübümüzde kendi sporcularımızda bu tesisin ve laboratuvarın bu gün ki haline gelmesi için çalışmalar yapıldı. Beşinci yılımızda şu anda sporcumuzun daha mükemmel olması için en ufak detayına varıncaya kadar atış kusurlarının tespiti, geliştirilmesi için bu laboratuvar önemli bir vazifeyi karşılayacak. Türkiye'deki okçuluk sahasında bir çığır açmış olacak. Dünya içinde çok örnek bir tesis olmuş oldu" diye konuştu.Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız Kemankeş İcazetnamesi'nin olduğu tabloyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hediye etti. Ardından Bakan Osman Aşkın Bak ve Bilal Erdoğan'ın ok atışlarıyla laboratuvarı test etti.Laboratuvar, sporcuların daha az hata payı ile performanslarında sistematik olarak gelişme sağlamasının önünü açacak. Okçulukla ilgili her türlü teknik analizin yapılacağı laboratuvarda kullanılan teknoloji ve uygulama aşamaları dünya okçuluk dünyası için birçok yeniliği içinde barındıracak.Hizmete açılan AR-GE laboratuvarında ilk aşamada atış yapan sporcuların ağır çekim yapan kameralarla nefes, odaklanma, duruş, nişan alma gibi atış öncesi ve atış anındaki tüm süreçleri kayıt altına alınacak. Sonraki aşamada ise bu kayıtlar özel olarak yazılan bir bilgisayar programı ile bilgisayar ortamına aktarılacak, bu sayede ok atışının tüm süreçlerinin teknik analizi yapılarak sporcunun atış pozisyonunda ki gözle görülemeyecek en küçük hareketleri bile tespit edilecek. Son aşamada ise, elde edilen tüm veriler uzman eğitmenler tarafından değerlendirilerek, sporcu için en doğru bireysel antrenman metotları belirlenmiş olacak ve atış anındaki kusurların önüne geçmeye olanak sağlayacak.Hizmete açılan Okçular Vakfı bünyesindeki laboratuvar, 75 metrekare kapalı alanda farklı açılarda yerleştirilmiş slow motion, hd kameralar ve bu kamera görüntülerini destekleyecek LED ışık sistemleri ile donatıldı.