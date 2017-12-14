Judo genel kurulu iptal edildi

Ankara 25. asliye hukuk mahkemesine açılan genel kurul iptal davasında hakim bilirkişi raporuna dayanarak genel kurulu iptal ederken, kayyum atanması isteğini reddetti.



2016/474 dosya ile açılan davada ilk olarak hakim bilirkişi atamıştı. İlk rapora itiraz edilmiş ve ikinci bir bilirkişi atanmıştı. Ancak atanan bilirkişinin aynı gün içinde karar vererek dosyayı mahkemeye verdiği ortaya çıktı. Aynı gün içinde dosyanın mahkemeye sunulması üzerine 25. asliye hukuk hakimi bugün genel kurulun iptaline karar verirken kayyum atanması isteğini reddetti.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye Judo Federasyonu karara itiraz edecek ve İstinat mahkemesi ile yargıtaya gidecek. Yapılan itirazların tekrar incelenmesini ve bilirkişinin aynı gün içinde vermiş olduğu karara itiraz edecek. Davanın seyri uzayacak ve 25. asliye hukuk mahkemesinin vermiş olduğu genel kurul kararı itirazlar nedeniyle uzayacak. Bir delegenin yapmış olduğu itiraz tekrar incelenecek



JUDO FEDERASYONU BİR AÇIKLAMA YAYIMLADI

Federasyon ise bu konuda; "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararları ve Ana Statü doğrultusunda 22 Ekim 2016 tarihinde seçimli 4. Olağan Genel Kurul ve 5. Mali Genel Kurul toplantılarımız gerçekleştirilmiştir.

Bir delegemizin açtığı dava sonucunda bu karar çıkmıştır. Yasal süreç devam etmektedir. Yönetimimiz bu süreç boyunca görevine devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasında bulundu.