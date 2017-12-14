Iğdır Türkiye birincisi oldu
Türkiye judo şampiyonasında, Iğdır’lı judocu rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.
Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kasım Aydoğdu, "öncelikle Türkiye, balkan ve dünya şampiyonluklarında derece elde eden sporcularımıza teşekkür eder başarıların devamını dilerim. Sporcularımızın daha büyük şampiyonluklara imza atacaklarına inanıyorum. Bunun için sporcularımızı dünya şampiyonluklarına hazırlıyor ve her konuda sporcularımızın yanındayız" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 5
Yorum
Samir Nasri Antalyay Eto yük değil... asıl yük Samir Nasri... fener'e nasriyi verin... yönetim bir de eto yu vererek saçmalıklarına saçmalık eklemesin
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Antalya’da ilk aday
Toplam 1
Yorum
R.Y....Z AYNEN KATILIYORUM
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 16
Yorum
adil Ergun beyin bir bildiği var ki maddi açıdan söz ediyor. altı şampiyonluk kaça mal oldu.
Iğdır Türkiye birincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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