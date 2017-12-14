 Iğdır Türkiye birincisi oldu – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Iğdır Türkiye birincisi oldu

    Iğdır Türkiye birincisi oldu

    Türkiye şampiyonasında, Iğdır’lı judocu rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

    Antalya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonasına 57 ilden 352 erkek, 196 bayan, toplam 568 sporcu katıldı. Antalya Spor Salonunda yapılan şampiyonada 60 kilogramda yarışan ve Iğdır'ı temsil eden sporcu Salih Yıldız bütün rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

    Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kasım Aydoğdu, "öncelikle Türkiye, balkan ve dünya şampiyonluklarında derece elde eden sporcularımıza teşekkür eder başarıların devamını dilerim. Sporcularımızın daha büyük şampiyonluklara imza atacaklarına inanıyorum. Bunun için sporcularımızı dünya şampiyonluklarına hazırlıyor ve her konuda sporcularımızın yanındayız" dedi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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