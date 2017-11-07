Şampiyonluğunu şehitlere armağan etti

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde düzenlenen müsabakalarda Gençler Avrupa Teakwondo Şampiyonu olan ve ay- yıldızlı bayrağı İstiklal Marşı ile göndere çektiren Emre Kutalmış Ateşli, sosyal medyada büyük beğeni toplayan asker selamının şampiyonluğunu şehitlere armağan ettiği manasına geldiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde düzenlenen Gençler Avrupa Teakwondo Şampiyonasında 78 kiloda mücadele eden ve namağlup olarak Avrupa Şampiyonu olan 16 yaşındaki genç sporcu Emre Kutalmış Ateşli, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı. Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen karşılama törenine Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ile birlikte genç sporcular ve vatandaşlar katıldı. Genç sporcu, Avrupa Şampiyonu olmasıyla birlikte müsabaka alanında önce elinde Türk Bayrağı ile sonra da İstiklal Marşı okunurken yaptığı ve diğer Türk Sporcular tarafından da tekrar edilen asker selamını, şampiyona öncesinde Hakkari'de meydana gelen terör saldırısında şehit düşen 8 askerimiz için yaptığını söyledi.



Yapılan karşılama programı sonrasında Genç Şampiyondan çok umutlu olduğunu ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Emre Kutalmış Ateşli'nin 2018'de düzenlenecek olan Gençlik Olimpiyatlarından altın madalya ile döneceğine inandığını söyledi. Başkan Eroğlu: "Allah O'nu nazarlardan korusun, kazalardan korusun. Çok büyük gelecek vadediyor. Fizikiyle, gücüyle, kuvvetiyle, ahlakıyla ki, ahlakı da çok güzel bir kardeşimiz. Çok terbiyeli bir çocuk. Allah annesinden, babasından razı olsun. Olimpiyatlarda bize altın madalya getirecek bir gelecek Emre inşallah" dedi.



Kendisi için düzenlenen karşılama töreninden dolayı çok mutlu olduğunu belirten gen sporcu Emre Kutalmış Ateşli, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde İstiklal Marşını okutmuş olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Ateşli: "Çok gurur verici bir olay. Orada İstiklal Marşımızı okutmak, özellikle Güney Kıbrıs gibi bir yerde İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı temsil etmek gerçekten çok gurur verici. Allah bütün sporculara bu gururu yaşatır inşallah. Mutluluğumu tarif etmem imkansız. Tokat'taki bu karşılamayı da görünce. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah 2018'de Gençlik olimpiyatları ve Dünya Şampiyonası var. Orada da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Asker selamıyla şehitlere armağan etti.



Şampiyon olmasıyla birlikte yaptığı asker selamlarıyla sosyal medyada birçok kişi tarafından övgü toplayan Şampiyon Ateşli, bu hareketiyle vermek istediği mesajın geçtiğimiz hafta Hakkari'de şehit düşen 8 güvenlik görevlisine şampiyonluğunu armağan etmek olduğunu söyledi. Ateşli: "Şampiyonaya girmeden önce bir haber görmüştüm. 8 tane şehit vermiştik. Tabi bu beni çok üzdü. O gün kendime bir söz verdim. Yarın inşallah birinci olursam bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan edeceğim dedim. Onun için o anda böyle bir şey yapmaya karar verdik sporcu arkadaşlarımla birlikte. Çok şükür şampiyon oldum ve bu selamı verdim" dedi.