Türkiye tekvandoda yine kürsüde
Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda 3’ü altın 6 madalya kazanarak takım halinde Avrupa 2’ncisi oldu. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka şehrinde düzenlenen ve 37 ülkeden 502 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nı Türkiye 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
ŞAHİN: "KÜRSÜDE YER ALMA GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRDÜK"
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ülkelerini en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Başkan Şahin, "Avrupa'nın en güçlü ülkeleri geleceğin şampiyon adayı sporcularıyla buraya geldiler. Çok kaliteli müsabakalar oldu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tam 3 kez Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirme ve İstiklal Marşımızı okutma gururunu yaşadık. Takım halinde Avrupa 2'ncisi olarak kürsüde yer alma geleneğimizi sürdürdük. Madalya kazanan sporcularımızın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 Sporcu Havuzunda yer alan ve TOHM'da eğitim sporculardan oluşması da bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bakanlığımızla ortak yürütülen planların ne kadar doğru işlediğini burada aldığımız sonuçlarda gösterdik. Elde edilen başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:37
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Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Toplam 17
Yorum
gs - fb derbide bizi yaktığı gibi konyayıda yakmış Cüneyt Çakma
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Göz değmesin!
Toplam 5
Yorum
arsen l. Ligi bırakmadı ne demek?.Ligde ondan başka Avrupa çapında takım varmı?BJK uzak ara yapar.2.lik GS B.şehir FB Alanya Akhisar Trabzon arasında
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Ne zaman gülecek yüzüm!
Toplam 11
Yorum
Mr. Black BJK BJK gitti son sırada Gençlere yenildi. Camianın sesi çıkmadı. Bir inanç bir kenetlenme var. Akabinde destek. Aziz'le çok zor.Ali Koç gelmeli
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