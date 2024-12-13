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Haberler Diğer Milli Takımlar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hollanda ile hesabımız var...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hollanda ile hesabımız var...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri... Son dakika spor haberleri

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 15:31 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 15:47
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hollanda ile hesabımız var...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde çekilen kuraların ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"TARİHİN EN İYİ JENERASYONU"

22 senenin üzerine Cenab-ı Allah nasip eder, inşallah ABD'ye gideriz. 22 sene oldu. Ben inanıyorum, tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonu. Amerika'ya gideceğimize sonsuz inancımız var. Bizler de elimizden geleni yapacağız arkadaşlarla beraber.

"HOLLANDA İLE BİR HESABIMIZ VAR"

İki komşu ülke. Hollanda ile EURO 2024'ten kalan bir hesabımız var, İspanya'yı yenmelerinin eşleşmemizi istiyoruz. Bence dengeli bir grup oldu. 22 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bence tarihin en iyi jenerasyonu. Cenab-ı Allah'ın izniyle ABD'ye gideceğimize inanıyorum.

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