Efeler, final peşinde

TFF 3. Lig Play-Off çeyrek finalinde A.Hopa'yı eleyip yarı finalde Beyoğlu'yla eşleşen Efeler'de teknik direktör Veysi Kamber, yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti. Kamber, "2 Haziran'da İstanbul'da oynayacağız. Ardından 7 Haziran'da evimizde rövanşa çıkacağız. Hedefimize ulaşacağımıza da inanıyorum" diye konuştu.
TFF 3. Lig Play-Off çeyrek finalinde A.Hopa'yı eleyip yarı finalde Beyoğlu'yla eşleşen Efeler'de teknik direktör Veysi Kamber, yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti. Kamber, "2 Haziran'da İstanbul'da oynayacağız. Ardından 7 Haziran'da evimizde rövanşa çıkacağız. Hedefimize ulaşacağımıza da inanıyorum" diye konuştu.