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Filenin Sultanları'nın ve Filenin Efeleri'nin 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı. İşte rakiplerimiz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 20:51 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 21:02
Filenin Sultanları'nın ve Filenin Efeleri'nin 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kuralarının çekimi, İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda gerçekleşti.

Gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kura çekimi sonunda C Grubu'nda yer aldı. Millilerimiz, grup etabında ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf şehrinde oynayacak.

2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise, 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alacak. Millilerimiz, grup etabında ev sahibi İsrail'in yanı sıra Romanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv şehrinde oynayacak.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Belçika, Estonya

B Grubu: Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Ukrayna, Hırvatistan, İspanya

C Grubu: Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Hollanda, Çekya, Danimarka

D Grubu: İsrail, Romanya, Fransa, Türkiye, Portekiz, Yunanistan

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