Haberler Diğer Milli Takımlar Başkan'dan destek

Başkan'dan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı eski bakan Berat Albayrak’ın oğlu olan torunu Ahmet Akif Albayrak ile beraber izledi. Ahmet Akif, mücadeleyi Trabzonspor formasıyla takip etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Başkan'dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Angola arasında yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçını izledi. Nef Stadı'nda oynanan maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Erdoğan'ın yanında torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı. Maç sonrası TRT Spor'a konuşan Erdoğan, "Bir ders var. Engelli kardeşlerimizin hırsı, azmi ve kararlılığı futbolun diğer sağlam branşlarına örnektir. Bu azim ve hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Ampute Milli Takımımızı kutluyorum" dedi.

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