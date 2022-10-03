Haberler Diğer Milli Takımlar Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda Meksika ile eşleşti

Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda Meksika ile eşleşti

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası A Grubu’ndaki son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda B Grubu’nu ikinci sırada bitiren Meksika ile eşleşti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 22:10
Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda Meksika ile eşleşti

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası A Grubu'ndaki 3'üncü maçında Haiti ile karşı karşıya geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Ay-yıldızlılar; Mert Yıldız- Okan Şahiner, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz, Savaş Kaya, Muhammet Yeğen, İsmail korkmaz yedilisi ile çıktı.

Karşılaşmanın 15'inci dakikada konuk ekip Redondo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Milliler, bu gole 23'üncü dakikada Kemal Güleş ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla grubu ikinci sırada bitiren milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Meksika ile eşleşti. Son 16 turu karşılaşması 5 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

SON 16 TURUNA KALAN ÜLKELER

Bugün oynanan maçlarla grup karşılaşmaları tamamlanırken, adını son 16 turuna yazdıran ülkeler belli oldu. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan; Türkiye, Haiti, Japonya, Meksika, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Brezilya, Polonya, Ermenistan, Angola ve İtalya'nın yanı sıra en iyi 4, 3'üncü olan Fas, Tanzanya, Kolombiya ve İngiltere son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Gruplarda bugün oynanan maçlar ve alınan skorlar şöyle:

Özbekistan - Tanzanya: 0-2
Meksika - Japonya: 0-2
Kolombiya - Almanya: 3-0
Fransa - Liberya: 0-4
Angola - İtalya: 7-0
Uruguay - Irak: 2-3
Brezilya - İrlanda: 4-0
İran - Fas: 0 - 0
İngiltere - Arjantin: 2-3
Amerika - Endonezya: 5-0
Polonya - İspanya: 0-3



Kaynak: DHA

DİĞER
Hull City’nin yeni teknik direktörü sürpriz isim oluyor! Fatih Terim ve Sergen Yalçın derken eski Beşiktaşlı…
Arnavutköy'deki yangında 13 yaşındaki otizmli çocuk yaşamını yitirdi
Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...
G.Saray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte yerine gelecek kaleci
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ampute Milli Takımı'mız Haiti'ye diş geçiremedi!
Milliler'den Liberya'ya farklı tarife!
TAI ne demek? TAI açılımı ne?
Overwatch 2 geliyor! İşte çıkış tarihi
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Ekim)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurumspor evinde galip! Erzurumspor evinde galip! 22:12
Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakibi Meksika! Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakibi Meksika! 22:10
İstanbulspor geriden gelip kazandı! İstanbulspor geriden gelip kazandı! 22:00
Perez'den Avrupa Süper Lig'i açıklaması! Perez'den Avrupa Süper Lig'i açıklaması! 19:27
İşte Beckham'ın dev listesi! Messi, Suarez... İşte Beckham'ın dev listesi! Messi, Suarez... 19:36
Dünyaca ünlü golcü futbolcu bıraktı! Dünyaca ünlü golcü futbolcu bıraktı! 19:46
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! 20:46
Ceferin'den Avrupa Süper Ligi itirafı! "Beni tehdit ettiler" Ceferin'den Avrupa Süper Ligi itirafı! "Beni tehdit ettiler" 21:13
Ampute Milli Takımı'mız Haiti'ye diş geçiremedi! Ampute Milli Takımı'mız Haiti'ye diş geçiremedi! 21:34
Gürcan Bilgiç derbiyi yorumladı! "Penaltı..." Gürcan Bilgiç derbiyi yorumladı! "Penaltı..." 16:43
Jesus'un tavrı net! Oyun sistemine uygun değil Jesus'un tavrı net! Oyun sistemine uygun değil 16:45
Maxi Gomez: Takım arkadaşlarıma minnettarım Maxi Gomez: Takım arkadaşlarıma minnettarım 17:06