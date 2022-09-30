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Türkiye - Fransa maçı CANLI | Ampute Futbol Dünya Kupası

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Ampute Milli Takım'ımız A Grubu ilk maçında Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 21:00 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 21:00
Türkiye - Fransa maçı CANLI | Ampute Futbol Dünya Kupası

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'mız, A grubu ilk maçında Fransa ile karşılaşıyor. Kritik müsabaka Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanıyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Fransa maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

MİLLİ TAKIM 2 KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU 1 KEZ DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
Ampute Futbol Milli Takımı, son dönemdeki başarılarıyla Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Ay-yıldızlılar, son iki Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı başardı. 2017'de Türkiye'de ve 2021'de Polonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonlarını Türkiye zirvede tamamladı.

Milliler, 2018 yılında Meksika'da gerçekleştirilen son Dünya Kupası'nı ise ikinci sırada bitirmişti.

Öte yandan, milli takımın Dünya Kupası'nda 4 üçüncülüğü (2007, 2010, 2012, 2014), Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 ikinciliği (2004, 2008) de bulunuyor.

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