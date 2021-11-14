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Ermenistan - Almanya maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J grubunda son haftaya girilirken Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. Vazgen Sargsyan Hanrapetakan'da oynanan karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetiyor.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 19:57
Ermenistan - Almanya maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

J grubunda son haftaya girilirken Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geliyor.

ERMENİSTAN - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Ermenistan - Almanya maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.

ERMENİSTAN - ALMANYA İLK 11'LER

Ermenistan: Buchnev, Terteryan, Haroyan, Calisir, Voskanyan, Bayramyan, Udo, Spertsyan, Margaryan, Mkhitaryan, Adamyan.

Almanya: Ter Stegen, Tah, Kehrer, Ginter, İlkay Gündoğan, Raum, Sane, Hofmann, Neuhaus, Müller, Havertz

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