Ermenistan - Almanya maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.
J grubunda son haftaya girilirken Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geliyor.
ERMENİSTAN - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Ermenistan - Almanya maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.
ERMENİSTAN - ALMANYA İLK 11'LER
Ermenistan: Buchnev, Terteryan, Haroyan, Calisir, Voskanyan, Bayramyan, Udo, Spertsyan, Margaryan, Mkhitaryan, Adamyan.
Almanya: Ter Stegen, Tah, Kehrer, Ginter, İlkay Gündoğan, Raum, Sane, Hofmann, Neuhaus, Müller, Havertz