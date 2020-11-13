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Ümit Milliler A ’da

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Altı 3. Grup'taki 9. maçında bugün ile 'da karşılaşacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:26 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Ümit Milliler A Spor’da

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Altı 3. Grup'taki 9. maçında bugün ile 'da karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 20.00'de başlayacak maç A 'dan yayımlanacak. 6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 8 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 7 puanla son sıradaki Andorra'nın önünde 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasındaki ilk maçı Avusturya 3-0 kazanmıştı.

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