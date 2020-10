Ukrayna Milli Takımı'nda kale antrenöre emanet! Corona virüsü...

Ukrayna Milli Takımı kalecileri Andriy Pyatov, Andriy Lunin ve Yuriy Pankiv'in corona virüsü testleri pozitif çıktı. Tek sağlıklı kaleci Georgiy Bushchan'ın kalması nedeniyle mavi-sarıların teknik direktör kadrosunda yer alan Oleksandr Shovkovskiy, Fransa maçında kadroda yer alacak.

Konuyla ilgili konuşan 45 yaşındaki Shovkovskiy, "Her şeyden önce biraz sansasyonel göründüğünü söylemek istiyorum. Ancak bu can sıkıcı durum, üç kalecinin corona virüs testinin pozitif çıkması halinde saçma olabilirdi. Ben her zaman fiziksel formumu koruyorum ama eminim ki Georgiy Bushchan sayesinde sahaya çıkmak zorunda kalmayacağım. Kariyerimi 2016 sonunda bitirdim. Eldivenlerimi en son 2017 yılında Kazakistan'daki efsaneler turnuvasında giydim. Ocak 2018'de sağ elimdeki tendon yırtıkları nedeniyle ameliyat oldum ve bir daha kaleye geçmedim." ifadelerini kullandı.

Shovkovskiy'nin sahaya girişi ancak Bushchan'ın son testinin pozitif çıkması veya maç sırasında sakatlanması halinde mümkün gözüküyor. Stade de France'daki hazırlık maçı bugün 22.10'da başlayacak.