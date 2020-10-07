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Milli Takımı'nda corona virüsü şoku!

A 'mızın 'de karşılaşacağı Milli Takımı'nda 2 futbolcunun corona virüsü testinin şüpheli olduğu açıklandı. Basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı oyuncularından ve Guilherme’nin test sonuçlarının şüpheli olduğu belirtilirken, diğer oyuncuların ve personellerin test sonuçlarının negatif olduğu ifade edildi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 12:25 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 12:36
Rusya Milli Takımı'nda corona virüsü şoku!

A basın servisinin yaptığı bilgilendirmede, oyuncuları ve Guilherme'nin corona virüsü test sonuçlarının şüpheli olduğunu ve iki sporcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.

Rus milli takımının basın servisi, "Düzenli olarak yapılan incelemelerden birinin sonuçlarına göre, Georgy Djikia ve Marinato Guilherme şüpheli test sonuçları aldı. Şu anda sonuçlar yeniden kontrol ediliyor ve bu biraz zaman alacak" dedi.

www.gazetemru.com 'da yer alan habere göre "Her iki oyuncu da izole edildi ve günlük olarak test edilmeye devam edilecekler. Semptomları yok, kendilerini mükemmel hissediyorlar. Takımdaki diğer oyuncularının ve personelin hepsinin test sonuçlar negatif" ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTADA 3 MAÇ
Rus Milli Takımı, 8 Ekim'de ile bir hazırlık maçı oynayacak ve ardından ile 'de, ile ise 14 Ekim'de Uluslar Ligi için sahaya çıkıcak. Karşılaşmalar 'da olacağı için Rus milli takımı, Moskova Bölgesi Novogorsk'taki kampta maçlara hazırlanmaya devam ediyor.

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