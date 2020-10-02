Haberler Diğer Milli Takımlar A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçı kadroları belli oldu!

A 'nın ve maçı kadroları belli oldu!

Türkiye A 'nın Elemeleri A Grubu'nda ve ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu resmen açıklandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 16:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya maçı kadroları belli oldu!

yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (), (), Ezgi Çağlar (ALG Spor)

Defans: Didem Karagenç, (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Yaşam Göksu, Berna Yeniçeri (), (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor)

Orta saha: Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Derya Arhan (ALG Spor), Jessica Çarmıklı, Elif Keskin, Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Azra Karabulut, Sevgi Çınar (Beşiktaş), Ece Tekmen ( FK), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Ataşehir Belediyespor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)

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