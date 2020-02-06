Kahraman gaziden Türk halkına dünya kupası sözü

Gönüllü komando olarak gittiği Şırnak Şenova'da mayına basması sonucu bir ayağını kaybetmesi nedeniyle yıllar süren tedavisinin ardından çok sevdiği vatani görevine "gazilik" unvanıyla veda eden Osman Çakmak, 10 yıl formasını giydiği Ampute Milli Futbol Takımı ile büyük başarılar elde etti.

Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltı sonucu ikinci olmalarının ardından gözyaşı dökerek 'Türk halkı hakkını helal etsin' sözüyle gönüllere dokunan, Avrupa Şampiyonası finalinin uzatmalarında attığı golle de şampiyonluğu getiren Çakmak'ın en büyük hayali futbolculuk kariyerinde çok yaklaştığı dünya şampiyonluğunu teknik direktörlük göreviyle elde etmek.

Çakmak, Ampute Milli Takımı'nın Polonya'nın Krakow şehrinde 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları için kamp yaptığı Antalya'da, turnuvada İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile aynı grupta mücadele edeceklerini söyledi.

Gönlünden geçen takımlarla karşılaşacaklarına değinen Çakmak, futbolculuk kariyerinde yaşadığı heyecanları teknik direktör olarak da tadacak olmanın mutluluğu içerisinde bulunduğunu ifade etti.

"O KUPAYI ALMADAN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Türkiye Ampute Milli Takımı hakkında yurt dışındaki otoritelerin "Osmanlı gibi mücadele ediyorlar." dediğini anlatan Çakmak, "Evet biz Osmanlı torunuyuz. Savaşçı ruhumuzu futbolun ilkelerine göre sahaya yansıtıyoruz." dedi.

Çakmak, Türkiye'nin her türlü mutluluğu hak ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonluğumuzun tesadüf olmadığını tekrar göstereceğiz. Bu yıl orada şampiyon olmak istiyoruz. Ardından 2022 Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye bu kupaya ev sahipliği yapacak. En büyük hayalim Türkiye'ye dünya kupasını getirmek. Türk halkına bir dünya kupası borcum var. O kupayı almadan ölmek istemiyorum. Son penaltıyı kaçırmış olmamda da 'bir hayır vardır' diye düşünüyorum. 'Başka bir arkadaşım kaçırmış olsaydı bu ağır yükü kaldırabilir miydi?' diye kendime hep sordum."

ŞEHİT ÇOCUĞU GÜÇ VERİYOR

Vatana canlarını veren şehitler için daha çok çalışmaları gerektiği bilincinde olduklarını vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

"Şampiyon olduğumuzda bir nebze olsun insanlar gülüyorsa, bu bizim en büyük mutluluğumuz. Ben bu vatana bir ayak verdim ama babalar evlatlarını, evlatlar da babalarını veriyor. Bu ruhla çalışıyoruz. Timle birlikte operasyona giderken bir arkadaşımız telsiz anonsuyla erkek evladı olacağını öğrendi. Biz de bunun mutluluğunu yaşarken arkadaşımız ertesi sabah çatışmada şehit oldu. Benim en büyük ruhum, azmim bu. O günleri düşünerek yıllarca sahaya çıktım, şimdi de aynı ruhla teknik direktörlük yapıyorum. Arkadaşımızın ailesiyle irtibatı hiç koparmadık. O bebek şimdi büyüdü başarılı bir genç oldu, üniversiteye hazırlanıyor. İnşallah bu millete önemli hizmetler yapacak."

Çakmak, kendilerine desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Türk halkına da minnettar olduklarını belirterek, kendilerine Antalya'da güzel bir ortamda kamp yapmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür etti.